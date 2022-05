Das Beamer-Portfolio von Viewsonic hat mit dem X1 einen Neuzugang. Der X1 ist der erste Beamer von Viewsonic, der eine hohe Helligkeit von 3.100 LED Lumen/2.300 ANSI Lumen mit stromsparender LED-Technologie (RGBG) der zweiten Generation kombiniert.

Durch das moderne Leuchtmittel soll der Projektor wartungsarm sein und eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden haben. Die LED-Technologie soll einen Kontrast von 3.000.000:1 erzeugen und 1,07 Milliarden Farben naturgetreu darstellen.

Der neue LED-Beamer verfügt zudem über Zusatzfunktionen, wie dem „Instant on/off“-Modus. Dadurch soll er beim Start schnell einsatzbereit sein und beim Ausschalten keine lange Abkühlphase benötigen. Weitere Funktionen sind die Cinema-Supercolor+-Technologie, Full-HD-Auflösung, ein 1,3-facher optischer Zoom und ein Projektionsverhältnis von 1,15 bis 1,5. Dank dieser Features verspricht der X1-Beamer, Bilder naturgetreu im Großformat bis 150 Zoll wiederzugeben.

Flexibel in verschiedenen Umgebungen

Ein Vorteil des neuen Viewsonic-Projektors liegt in der schnellen Einrichtung in verschiedenen Umgebungen. Diese Anpassungsfähigkeit wird neben der hohen Helligkeit und der Zoomfunktion durch die vertikale Objektivverschiebung (V-Lens-Shift) und die H&V-Keystone-Funktion (40 Grad) gewährleistet. Außerdem verfügt das Gerät über eine automatische 4-Ecken-Anpassung und mehrere Anschlussoptionen: 2 x HDMI (2.0), USB Typ C, USB Typ A, RS232 und 3,5 Millimeter Audio Out.

Stereolautsprecher von Harman Kardon

Teil des X1-Beamers sind speziell angefertigte 6W-Stereolautsprecher von Harman Kardon, die das visuelle Erlebnis mit einem kräftigen, raumfüllenden Klang abrunden sollen. Auch ein drahtloser Anschluss ist mit dem neuen Projektor möglich. Smartphones oder andere Geräte können über Bluetooth – für Audiostreaming – und über Wifi – für Videostreaming – verbunden werden.