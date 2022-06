Mit Besuchern, Herstellern und Mitarbeitern wurde der neue Firmensitz der multi-media systeme in Walzbachtal bei Karlsruhe im Rahmen der Hausmesse „MIT 2022 – multi-media systeme Informationstage“ offiziell eingeweiht.

Im gesamten Firmengebäude konnten die Besucher an zwei Tagen einen Einblick in die beiden Geschäftsbereiche Medien- und Veranstaltungstechnik der multi-media systeme werfen sowie sich an den 25 Ausstellungsständen über die neuesten Technologien und Produkte der AV-Medientechnik informieren. Als Aussteller mit dabei waren die Hersteller Bachmann, Barco, Bose Professional, Clevertouch, Crestron, Easescreen, Epson, exertis Pro AV, Extron, Fohhn, Holzmedia, Jabra, LG Business Solutions, Panasonic, prody Tel, QSC, Samsung, Sennheiser, Sharp/NEC, Shure, Unilumin, Vogel’s, Wolfvision, Zeevee und Zoom. Begleitend fand stündlich im großen Showroom eine sich wiederholende Vortragsreihe statt.

„Die Besucher unserer Hausmesse konnten bei persönlichen Führungen das Unternehmen besser kennenlernen und unsere Entwicklung in den vergangenen Jahren sehen“, erklärt Klaus Peterlik, Vorstandsvorsitzender der multi-media systeme. „Wir haben uns nicht nur räumlich vergrößert, wir können unseren Kunden ein Gesamtpaket an AV-Medientechnik alles aus einer Hand bieten.“

Der Neubau verfügt über einen 225 Quadratmeter großen und 10 Meter hohen, professionell mit Medien- und Veranstaltungstechnik ausgestatteten Showroom. Dieser kann für Veranstaltungen in Präsenz, hybrid oder online, mit auf die Anforderungen und Bedürfnissen des Kunden angepasster Technik, angemietet werden.

Offizielle Einweihung

Als Abschluss des zweitägigen Events wurde der Neubau offiziell eingeweiht. Nach einer Begrüßungs- und Dankesrede durch Klaus Peterlik entführte Martin Wacker, Kabarettist, Schauspieler, Moderator, Journalist und Stadionsprecher des KSC, die Gäste virtuell erst mal mit einer „Liveschaltung“ zum Indoor-Meeting sowie in den BB-Bank Wildpark nach Karlsruhe.

Danach betonte Timur Özcan, Bürgermeister der Gemeinde Walzbachtal, in seiner Eröffnungsrede die Wichtigkeit innovativer Unternehmen, welche Arbeitsplätze schaffen und mit der Investition in einen Neubau im neuen Gewerbegebiet „Im Hafnersgrund“ einen wichtigen Beitrag in der Region leisten. Gerne erinnert er sich an den Spatenstich der multi-media systeme, der im Februar 2020 seine erste Amtshandlung als Bürgermeister war. Auch Marc Sesemann, Vorstandsmitglied der Sparkasse Karlsruhe, gratulierte der Unternehmerfamilie Peterlik und erzählte den Gästen, wie die multi-media systeme und die Sparkasse zusammenfanden.

Im Anschluss überreichte Klaus Peterlik unter dem Motto „Geldspenden statt Geschenke“ einen Scheck über 3.000 Euro für die Kinderkrebshilfe Karlsruhe an Rainer Scharinger vom Benefiz-Projekt „Rainer Scharinger & Friends“. Danach wurde bis spät in die Nacht gefeiert.