Die One Tech Group geht mit dem Fahrgastfernseh-Betreiber MC R&D eine Programmatic-Advertising-Kooperation ein. Ab sofort lassen sich 5.800 Fahrgastscreens von MC R&D (Mcrud) über die Supply Side Platform SSP1 der One Tech Group programmatisch buchen.

Mit der Aufnahme des Inventars von Mcrud erweitert die One Tech Group ihr Programmatic-Netz in den öffentlichen Nahverkehr. In rund 2.000 Fahrzeugen in Berlin und München strahlt das in Berlin ansässige Unternehmen Mcrud ihr Infotainment-Programm aus. Damit ist das Unternehmen nach eigenen Angaben Deutschlands größter Vermarkter und Programmveranstalter von Fahrgastfernsehen. Allein in Berlin soll der Sender „Berliner Fenster“ jeden Tag mehr als zwei Millionen Fahrgäste erreichen. Die gesamte Reichweite beträgt nach eigenen Angaben mehr als 20 Millionen Bruttokontakte pro Woche.

Laut Andreas Orth, Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter von Mcrud, ist sein Unternehmen mit diesem Schritt der erste Fahrgastfernseh-Betreiber weltweit, der programmatische Vermarktungsmöglichkeiten vorsieht. Programmatic Advertising sieht er als zukunftsträchtiges Tool: „Die programmatische Nutzung der Außenwerbung öffnet ein völlig neues Angebot an den Markt – insbesondere an national agierende Agenturen und Unternehmen. “

„Im Zuge unserer Partnerschaft können wir unseren Demand-Partnern nun Fahrgastfernsehen in zwei deutschen Großstädten anbieten – und unserem neuen Publisher Mcrud als Technologie-Partner gleichzeitig den Weg ins Programmatic-DooH-Umfeld ebnen“, sagt Daniel Siegmund, Managing Director und Gründer der One Tech Group.

Das Inventar der mcrud ist im Zuge der Zusammenarbeit als Guaranteed und Preferred Deal, aber auch im Rahmen von Private & Open Auction buchbar.