Uniguest ist kein Unbekannter in der Konsolidierung der Digital Signage-Branche. Die Technologiegruppe aus Nashville/Tennessee – in Besitz von Investoren – hat bereits einige namhafte Digital Signage-Anbieter wie Tripleplay und Onelan übernommen. Mit Otrum folgt nun ein Digital Signage-Anbieter mit Hospitality-Fokus, der mit so gut wie allen Smart-TV- und SoC-Versionen kompatibel ist.

Die 1985 gegründete Otrum AS mit Sitz in Oslo bietet interaktive TV- und Digital Signage-Lösungen an, die es ermöglichen, das Publikum über jeden beliebigen digitalen Kanal (Smart TV, Smartphone, Digital Signage) einzubinden. Über 2,5 Millionen Nutzer (Hotelgäste) nutzen die Plattform pro Monat

Otrum-CEO bleibt an Bord

Stein Surlien, Chief Executive Officer bei Otrum AS, wird auch nach der Übernahme bei Uniguest bleiben: „Es gibt nur wenige Unternehmen, die eine so beeindruckende Anzahl von Kunden, tiefe und dauerhafte Partnerschaften in den von ihnen gewählten Märkten und eine so breite Palette von Technologien haben wie Uniguest. Die Entscheidung, diesem Team beizutreten, fiel uns leicht. Wir glauben an die Vision des Führungsteams von Uniguest und freuen uns, ein Teil davon zu sein. Wir haben hart daran gearbeitet, ein großartiges Unternehmen und eine außergewöhnliche Technologieplattform aufzubauen, auf die wir zu Recht sehr stolz sind, und wir freuen uns über die Aussicht auf die Zusammenführung unseres Unternehmens mit Uniguest.“

Jeff Hiscox, Chief Executive Officer von Uniguest, kommentiert: „Otrum ist eine hervorragende Ergänzung für unser Unternehmen; eine Technologie und ein Team, von dem wir in den vergangenen Jahren sehr beeindruckt waren. Seit dem Treffen mit Stein Surlien und dem Team haben wir so viel mehr über die Plattform und die Unternehmenskultur erfahren, dass wir das Gefühl haben, dass sie hervorragend zu Uniguest passt. Im Zuge der sorgfältigen Integration von Otrum in unser Unternehmen werden wir nach Möglichkeiten suchen, die Reichweite unseres gesamten Angebots auf unseren gemeinsamen Kundenstamm auszuweiten, um unsere Lösungen und die Erfahrungen unserer Kunden mit uns zu verbessern.“