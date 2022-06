Navori, Easescreen & Co. Sony expandiert SoC-Partnersystem

Beim Thema SoC geht Sony eigene Wege – anders wie die Konkurrenz setzt Sony auf eine relativ geschlossene Android-Version, bisher eine Herausforderung für Softwareanbieter sowie Integratoren. Doch seit letztem Jahr investiert Sony in den Ausbau des Digital Signage-Ökosystems, zuerst in Nordamerika und jetzt auch in Europa.

Von 2 auf 34 CMS-Partner nin 15 Monate

Zu Beginn des vergangenen Jahres zählte Sony nur zwei CMS-Partner. Heute sind es bereits 34 und viele neue Anbieter stehen in den Startlöchern. Alle diese Softwarelösungen (Digital Signage, Workspace Management, IPTV und Device Management) sind jetzt für den nativen Betrieb auf dem Android-basierten SoC von Sony zertifiziert.