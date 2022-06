„Departing Impressions“ heißt eine LED-Kunstinstallation, die Reisende im Terminal C des New Yorker Flughafens La Guardia willkommen heißt. An der Wand auf dem Weg zur Sicherheitskontrolle hängen 34 LED-Monolithen, auf denen farbenfrohe Animationen laufen. Inspiration für die abstrakten Inhalte liefern die verschiedenen Reiseziele Nordamerikas, die die Delta Airline über das Terminal C ansteuert.

Flugplan in Kunst verwandeln

Die vom Designstudio Standard Vision entworfene Installation soll die Flughafengäste auf ihre bevorstehende Reise einstimmen. Die Video- und Bildinhalte basieren auf den täglichen Flugplandaten: In Echtzeit werden die Ziele gezeigt, zu denen gerade ein Flieger auf dem Weg ist. Wenn ein Flugzeug vom Terminal startet, weht eine Art Disruption über die Leinwand und die Pixel setzten sich in neue abstrakte Formen zusammen. Gesteuert werden die Inhalte über die CMS-Software SV Runner von ESI, die automatische Übergänge zwischen den einzelnen Segmenten kreiert.

Die Monolithen bestehen aus einzelnen LED-Panels, die in 90-Grad-Eckgehäusen untergebracht sind. Durch dieses Design verändern sich die Impressionen je nach Betrachtungswinkel. Mit einem Pixelpitch von 2,5 Millimetern und einer Helligkeit von 1.200 nits liefern die Displays Bilder in hoher Auflösung. Die Bildwiederholfrequenz beträgt 3.840 Hertz. Die gesamte Installation besteht aus mehr als 40 Millionen einzelner LEDs. Für die Hardware arbeitete Standard Vision mit ESI und Dimensional Worldwide zusammen.