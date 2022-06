Smoothies sind ja schon an sich eine bunte Sache. Warum sie dann nicht als „divers“ labeln, wo doch gerade Pride Month ist? – Das hat sich der LEH-Konzern Edeka gedacht und wirbt beim Launch seiner neuen Smoothie-Marke „All in Fruits“ gleichzeitig für Akzeptanz und Toleranz. Für die neue OoH-Kampagne, mit Spark Foundry und West Works entwickelt, hat sich Edeka daher den Influencer Riccardo Simonetti geholt – ein Gesicht für Diversity in Deutschland. Auf City-Light-Postern und Säulen an hochfrequentierten Touchpoints in Deutschlands Großstädten wirbt der Entertainer nun für eine neue Smoothie-Sorte, die Edeka „Diverse Früchtchen“ taufte. Gleichzeitig wird auch in Print, online und auf Social Media zum Smoothie-Trinken angeregt.

Diversity feiern und fördern

Smoothie trinken alleine reicht nicht – das weiß auch Edeka. 10 Cent pro verkaufter Flasche gehen an die Riccardo-Simonetti-Initiative, die sich für marginalisierte und benachteiligte Menschen in der Gesellschaft einsetzt. Im Online-Werbespot bekennt der Influencer: „Ich mag es bunt – in der Gesellschaft und bei meinen Früchten.“ Smoothie probieren und ein Zeichen für Gleichberechtigung setzen – dazu fordert Riccardo Simonetti auf.