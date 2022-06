Das DooH-Unternehmen Ocean Outdoor bekam den Zuschlag für die Vermarktung einer Werbefläche auf dem Weg vom Heathrow-Flughafen in die Innenstadt: Das „Alpha“-Straßenbanner in London, das 474 Quadratmeter groß ist. Mit der neuen Fläche stärkt Ocean sein Heathrow-Netz weiter: Am 23. Mai eröffnete bereits das Large Format DooH-Display „The Arrival“ am Terminal 5.

Die OoH-Location Alpha liegt direkt auf der Londoner Autobahn M5. Das Banner wurde für den Relaunch renoviert. Clean-Co Spirits, eine Marke für alkoholfreie Getränke, ist der Launch-Partner. Die Werbefläche soll Besucher vom Flughafen ansprechen sowie Pendler, die aus dem südwestlichen Wohlstandskorridor in die Stadt fahren.

Der Außenwerber eröffnete somit zwei neue Standorte in Flughafen-Nähe innerhalb von zwei Wochen. Laut Phil Hall, Managing Director von Ocean Outdoor UK, bieten die neuen Ergänzungen des Ocean-Portfolios einen nahtlosen Kanal, um mit Pendlern, Geschäftsleuten und Besuchern aus Übersee bei ihrem London-Aufenthalt in Kontakt zu treten. „Unser erweitertes Londoner Netzwerk bietet Marken die Möglichkeit, Premium-Zielgruppen mit integrierten Kampagnen, Botschaften und interaktiven Erlebnissen auf einer Reihe verschiedener kreativer Leinwände und dynamischer digitaler Formate zu erreichen, die sich von einer Seite der Hauptstadt zur anderen erstrecken“, sagt Phil Hall.

Alpha und The Arrival sind die jüngsten Zugänge der Londoner Kollektion von Ocean, zu der auch das BFI IMax, die Piccadilly Lights, Canary Wharf, Westfield London und Westfield Stratford City gehören.