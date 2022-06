Aver Europe baut sein Führungskräfte-Team aus und will damit mehr Kunden in ganz Europa bedienen. Der Anbieter von Videokonferenz-, Bildungs- und ProAV-Lösungen gibt die Beförderung von Eric Garnier, Olivier Fontana und Jose Rincon in das leitende Vertriebsteam bekannt. So will das Unternehmen der steigenden Nachfrage seiner Produkte in den Bereichen Videokonferenzen und Bildungstechnologie in Europa gerecht werden.

Laut Aver habe die Corona-Pandemie die Einführung von qualitativ hochwertigen AV-Lösungen sowohl im Bildungs- als auch im Wirtschaftssektor beschleunigt. Mit täglichen hybriden Meetings und Unterrichtsstunden habe man schnell gemerkt , dass die vorhandene AV-Technik oft unzureichend war. Darauf führt Aver die erhöhte Nachfrage zurück. „Fernarbeit, Fernunterricht und hybrides Lernen sind auf dem Vormarsch und die Welt passt sich dieser neuen Normalität an. Mit diesen Beförderungen stärkt Aver Europe das Führungskräfteteam, um mehr Kunden in ganz Europa zu bedienen“, sagt Rene Buhay, SVP of Sales and Marketing bei Aver Europe.

Eric Garnier wird zum EU-Verkaufsleiter für den Geschäftsbereich Bildungstechnologie befördert. Olivier Fontana ist jetzt EU-Verkaufsleiter für den Geschäftsbereich Videokonferenzen. Jose Rincon wird zum EU-Leiter im Produktmanagement. Laut René Buhay haben die Beförderten die Marke Aver bereits bei der europäischen Expansion unterstützt. Nun würden sie mit mehr Ressourcen und Verantwortung das Kundennetzwerk und den Kundensupport ausbauen können.