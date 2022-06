PPDS bringt drei neue Führungskräfte in sein Nordamerika-Team. Mit Mitch Rosenberg, Jeff Handis und Adam Coleman gewinnt das Unternehmen drei erfolgreiche AV-Experten. Laut PPDS sei die Erweiterung des Führungsteams Teil der Expansionsstrategie des Unternehmens, zu der auch die Anwerbung renommierter Branchen-Fachleute gehört.

Stärkung des LED-Bereichs

Mitch Rosenberg – neuer Director of LED and LCD Videowalls – kommt von LG. In der neu geschaffenen Position berichtet er an Vince Schuster, Commercial VP, Professional Displays. Mitch Rosenberg wird dafür verantwortlich sein, die Bekanntheit der gesamten LED- und LCD-Palette in Nordamerika zu fördern und neue Geschäfte abzuschließen. Dazu gehört auch die Stärkung und der Ausbau der PPDS-Systemintegratoren und -Vertriebspartner.

Adam Coleman wechselt ebenfalls von LG und wird zum neuen Solutions Manager für LED- und LCD-Videowände an der Seite von Mitch Rosenberg . Er soll den Support für die X- und L-Linien von PPDS aufbauen und erweitern, mit einem starken Fokus auf Direct View. Er wird die Entwicklung von Schulungs- und Lernprogrammen auf allen Ebenen beaufsichtigen.

Neuer Channel Manager

Jeff Handis wird zum PPDS Channel Manager – Distribution & DMR. Er war zuvor bereits in Führungspositionen für Samsung, Panasonic und Belkin tätig. Zuletzt agierte er als Director of Sales bei Casio. In seiner neuen Position soll er die Zusammenarbeit mit den wichtigsten Distributions- und DMR-Partnern beaufsichtigen.

Vince Schuster zeigt sich stolz über den Zuwachs im Führungsteam: „PPDS hat weiterhin einen positiven Einfluss auf den Markt und ist jetzt in einer Position, in der die führenden Talente der Branche daran interessiert sind, uns auf unserem Weg zu begleiten. Mit Adam, Jeff und Mitch haben wir bewährte Erfahrung hinzugewonnen, und ich freue mich, sie an Bord zu begrüßen.“

Auf der Infocomm 2022 will PPDS eine Reihe neuer Partner-Deals bekannt geben. Die drei neuen Team-Mitglieder werden am Messestand Präsenz zeigen. Auch Produkt-Premieren sollen in Las Vegas bekanntgegeben werden. Auf der ISE 2022 in Barcelona stellte PPDS bereits die neuen E-Line-Bildungsdisplays vor.