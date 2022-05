Der Philips-Lizenznehmer für Digital Signage, Hotel TV und Direct View LED PPDS hat nach dem Ausscheiden General Manager Chris Colpaert eine neue Führungsstruktur bekannt gegeben, um seine globalen Wachstumspläne weiter voranzutreiben.

Der derzeitige Vice President EMEA, Franck Racapé, und der Director International Business Development, Martijn van der Woude, werden zusammen mit Robert Hsu das Unternehmen auf globaler Ebene als Head of Global Commercial, Head of Global Business Development and Marketing bzw. Head of Global Product Strategy führen und direkt an Nico Vernieuwe, Senior Vice President bei TPV, der Muttergesellschaft von PPDS, berichten.

Das neue Führungsteam übernimmt die Aufgabe den Wachstumsplan des Unternehmens für die Jahre 2020 bis 2025 auf globaler Ebene weiter voranzutreiben. Das Führungstrio hat bisher schon in EMEA eng zusammengearbeitet und wichtige Meilensteine erreicht. So ist PPDS in Europa in die Top 3 Liga aufgestiegen und hat dabei Sharp NEC auf die Plätze verwiesen. Auch wurde 2021 ein umfassendes Rebranding und die Einführung einer neuen Marktstrategie realisiert..

Seit 2011 ist Franck Racape bei PPDS an Bord und zeichnete sich maßgeblich für den kommerziellen Erfolg von PPDS in der EMEA-Region verantwortlich, einschließlich der Einführung eines globalen Partnerprogramms und neuen Serviceinitiativen. Nun wird er die kaufmännische Leitung für alle internationalen Märkte mit Ausnahme von China übernehmen und die Umsetzung der neuen Strategie auf globaler Ebene leiten.

Martijn van der Woude – seit 2019 bei PPDS – ist unter anderem für das LED-Portfolio (invidis Artikel) des Unternehmens sowie für die Nachhaltigkeits-Roadmap verantwortlich. Darüber hinaus wird er in einer neu geschaffenen Funktion globales Business Development und Marketing miteinander verbinden.

Seit 2020 ist Robert Hsu als Head of Global Product Strategy bei PPDS tätig. In seiner neuen globalen Rolle verantwortet er die Expansion des PPDS-Produkt- und Lösungsportfolios.

PPDS hat in den letzten zwei Jahren das Digital Signage und Hotel TV Portfolio um interaktive Screens, Collaboration-Lösungen, Signage TV und LED erweitert. Auf der ISE erfolgt der Launch einer Remote Display Management Cloud-Plattform.

Dazu SVP Nico Vernieuwe „Ich freue mich, unser neu ernanntes Führungsteam rechtzeitig bekannt geben zu können, damit unsere Kunden, Stakeholder und die gesamte Branche sie kennenlernen und mehr über unsere Vision für die Zukunft erfahren können, und zwar auf der ISE in Barcelona vom 10. bis 13. Mai und auf der Infocomm in Las Vegas vom 4. bis 10. Juni.“

Franck fügte hinzu: „PPDS wird auf dem Markt immer stärker, und ich fühle mich geehrt, dass ich zusammen mit Martijn und Robert damit betraut wurde, das Unternehmen auf globaler Ebene weiterzuführen. Wir haben in relativ kurzer Zeit so viel erreicht, und ich glaube, wir stehen erst am Anfang und haben noch unglaubliche Möglichkeiten vor uns.“