Auf der ISE 2022 in Barcelona wird PPDS seine neuesten Ergänzungen der Serie Philips 7000 4K Direct View LED vor. Laut dem Hersteller handelt es sich um hierbei um die bisher energie- und kosteneffizientesten Modelle der Reihe. Zudem übertreffen sie mit 3.500 Nits die Helligkeit der bisherigen Modelle.

Die High-Brightness-Modelle der BDL7424L Philips L-Line sind in den Größen 22, 31 und 41 Zoll erhältlich und auf den 24/7-Betrieb ausgelegt. Selbst unter schwierigen Lichtverhältnissen, einschließlich direkter Sonneneinstrahlung hinter Glas, soll der Content gut sichtbar sein.

Wie die gesamte L-Line 7000-Serie, die erstmals 2020 vorgestellt wurde, sind die neuen Displays mit Easy-Mount-Halterungen von PPDS ausgestattet, die eine schnelle Installation ermöglichen. Jedes Panel ist standardmäßig in flacher Ausführung oder mit abgeschrägten Ecken – für L-förmige Ecken und Krümmungen von 90 bis 180 Grad – sowie in konvexen und konkaven Formaten für gebogene Designs erhältlich. Kunden haben auch die Möglichkeit, die Designs nach ihren Vorstellungen zu kombinieren.

Fehler frühzeitig erkennen

Jeroen Brants, Global Product Manager LED Displays bei PPDS, kommentiert: „Das modulare Design der Philips LED-Panels bedeutet, dass sie sich an jeden Raum anpassen können, egal ob es sich um ein traditionelles flaches Display oder ein riesiges, faszinierendes Meisterwerk der digitalen Kunst handelt, das sich nahtlos in Türöffnungen und andere Öffnungen einfügt. Mit der neuen Philips L-Line 7000-Serie lassen sich sogar Ecken und gebogene Displays in sehr hellen Bereichen problemlos realisieren.“

Zudem läuft die Philips L-Line 7000 Serie von der Online- und Offline-Software Active Health Monitoring von PPDS, die ein intelligentes Echtzeit-Feedback zu erkannten oder vorhergesagten Fehlern liefert. Manchmal erlaubt dies Störungen, bevor sie überhaupt auftreten, zu vermeiden. Nützlich ist dies vor allem für Display-Betreiber mit vielen geografischen Standorten, da die Warnmeldungen den genauen Fehler und den Display-Ort anzeigen können.

Strom sparen, Kabel ordnen

Alle Philips LED-Panels sind nach IP30 zertifiziert und verfügen über eine Beschichtung zum Schutz vor Verunreinigungen in Innenräumen – wie Staub, Schmutz, Pilze und Feuchtigkeit –, um die Gefahr von Kurzschlüssen zu verringern. Die Philips L-Line 7000-Serie wurde laut PPDS außerdem so konzipiert, dass sie die Ausbreitung von Flammen im Falle eines Brandes verlangsamt und die entscheidenden Brandschutzzertifikate für die Regionen Nordamerika, EMEA und APAC (BS476, UL94, B1 DIN4102) erhalten hat.

Außerdem verfügt die Philips L-Line 7000 Serie über die PPDS Dynamic Power-Saving-Technologie, die den Stromverbrauch im Vergleich zu anderen vergleichbaren Modellen auf dem Markt laut PPDS um bis zu 20 Prozent senkt. Eine integrierte Verkabelung schafft Ordnung bei Strom und Datenkabeln. Jedes Display wird vor der Auslieferung in der PPDS-Fabrik kalibriert, so dass eine weitere Kalibrierung vor Ort nicht erforderlich ist.

PPDS wird die neuen Modelle an seinem Stand, 3Q600, vorstellen.