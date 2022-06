Navori tritt als Gründungsmitgliéd dem Sony AV Alliance Partner-Netzwerk bei, das sich zur Aufgabe gesetzt hat, „mit kompatiblen Software- und Hardwarelösungen zusätzlichen Wert, kreative Freiheit und verbesserte Kompatibilität für Sony Digital Signage-Displays zu liefern.“ Dieses Partner-Ökosystem, das vergangenes Jahr ins Leben gerufen wurde, umfasst viele der führenden Lösungsanbieter, die sich auf Digital Signage, Collaboration und Installation konzentrieren.

Navori bringt sowohl das hauseigene Digital Signage-CMS (QL) als auch die KI-gesteuerte Marketing-Analytics-Lösung Aquaji mit in die Allianz. Die Schweizer Digital Signage-Spezialisten sind besonders im Einzelhandel, QSR, Hospitality und DooH erfolgreich am Markt vertreten.

„Navori Labs hat seine Innovationen für das SoC-Geschäft in den letzten Jahren so weit vorangetrieben, dass unsere Kunden digitale SoC-Displays und externe Mediaplayer ohne Einschränkung transparent verwalten können“, sagt Jeffrey Weitzman, Managing Director von Navori Labs. „Professionelle Display-Kunden von Sony Bravia können nun sowohl die allgemeinen Vorteile von All-in-One-SoC-Digital Signage-Lösungen für eine vereinfachte Installation und Bereitstellung nutzen als auch die Vorteile, die unsere QL Player-Software für die automatisierte Wiedergabe von Inhalten, die Fernauslösung von Inhalten, die Unterstützung dynamischer Dateneinspeisungen und die Fernverwaltung von Geräten bietet. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Sony die SoC-Innovation voranzutreiben.“

„Sony freut sich, Navori als Gründungsmitglied unseres neuen Alliance-Partner-Programms anzukündigen“, sagt Rich Ventura, Vice President of B2B, Sony Electronics Imaging Products and Solutions Professional Division, North America. „Durch die Unterstützung der Software von Navori, die als SoC-basierte Lösung auf unseren Android-basierten Bravia Professional Displays läuft, können wir gemeinsam die Bedürfnisse von Endanwendern und Managed-Service-Providern mit einem voll funktionsfähigen CMS erfüllen, das elegant in kommerzielle Displays mit unvergleichlicher Bildqualität integriert ist.“