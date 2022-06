Immer mehr B2B-Unternehmen haben inzwischen eine Social-Media-Strategie. Auch in der „Business to Business“-Kommunikation lohnt es sich für die Markenbekanntheit, eine breitere Zielgruppe anzusprechen. Um Leads zu generieren, hält man sich im B2B-Bereich klassischerweise auf Linkedin auf, doch auch auf Youtube und Co. sind immer mehr Unternehmen präsent. So auch die Lang AG, die für ihre kreativen Marketing-Aktionen bekannt ist. Das zeigte beispielsweise der interaktive Stand auf der ISE. Auf Youtube zeigt der deutsche Rental-Anbieter, wie man mit Wortwitz und Spontanität ansprechenden B2B-Content gestalten kann.

Zwar sind die Videos etwas älter, die Idee aber nicht weniger innovativ. Auf seinem Kanal „Serkan’s AV-Welt“ klärt ein Mitarbeiter des Unternehmens auf spielerisch-sympathische Weise über AV-Themen auf. Dabei erklärt er technisch komplizierte Sachverhalte nicht nur so, dass sie jeder versteht. Mit lockerer Sprache und Witz macht er die Themen auch für Laien interessant.

Chip-on-Board erklärt Serkan mit Lego-Bausteinen. Reinschauen lohnt sich – auch für AV-Profis.