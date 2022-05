An einem der zentralsten Schauplätze befindet sich am ISE-Stand der Lang AG einer der größten Blickfänger: ein mehr als 15 Meter langes LED-Panel, das interaktiv auf Bewegung reagiert. Es handelt sich um Jupiter, eine Rental-LED-Lösung von Absen mit 1,5 Millimeter Pixelpitch. Als Messe-Attraktion hat der Aussteller eine Kamera angebracht, durch die die angezeigte Animation auf vorbeigehende Besucher reagiert.

Das Panel besteht aus einzelnen Modulen, durch die sich beliebige Größen und Formen aufstellen lassen. Jedes Modul hat eine Größe von 61 x 34 Zentimetern und ist mit Griffen versehen. Die Handlichkeit sowie ein einfacher Schließmechanismus sind laut Tobias Lang besonders im Rental-Business wichtig. Für den Aufbau ist in der Regel wenig Zeit, daher sind die Anforderungen an Rental-LED-Lösungen groß. Die verwendete LED-Technologie ist IMD (Integrated Matrix Device), die sich auch als 4-in-1-LED beschreiben lässt. Hierbei werden vier SMD-LED-Pixel zu einer mechanischen Einheit zusammengefasst. Das ermöglicht optisch einen sehr feinen Pixelpitch, während der eigentliche mechanische Abstand sich in bereits der Industrie bekannten Größen bewegt.

Außerdem zu sehen am ISE-Stand der Lang AG ist der Panasonic PT-RQ35K-Projektor, der unter geringem Wärmeausstoß eine hohe Helligkeit von 30.500 ANSI Lumen bietet. Damit kann das Gerät auf dunkle Leinwände projizieren, wodurch die Farbsättigung erhöht werden kann. Mit der dadurch erzielten Bildqualität ist das Panasonic-Gerät laut Tobias Lang die Art von Projektor, der zukünftig den Markt bestimmen wird.