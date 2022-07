Chinas größte Hot-Pot-Restaurantkette Haidilao sucht nach Wegen, wieder auf den Wachstumskurs zu kommen. Dass der Konzern mit seinem Meal-Sharing-Konzept unter der dem Zero-Covid-Kurs leidet, leuchtet ein: In großen Suppentöpfen auf der Tischmitte bereiten Gäste ihr eigenes Fleisch und Gemüse zu – nicht gerade Infektionsschutz-konform. Jetzt rüstet Haidilao um: Hot-Pot-Kabinen „for one“ und Maniküre-Behandlungen sind Teil des neuen Restaurantkonzepts.

Mehr als 60 Prozent sollen die in Hongkong notierten Aktien des Unternehmens laut eines Berichts der Financial Times eingebrochen sein. In Shenzhen eröffnete Haidilao nun eine Filiale, das eine breite Zielgruppe ins Restaurant bringen soll. Das Konzept, das die Vermilion Zhou Design Group entwarf, beinhaltet verschiedene Bereiche für unterschiedliche Konstellationen und Gäste. Es gibt unter anderem einen eigenen Bereich für stillende Mütter und Hot-Pot-Kabinen für Einzelpersonen. Außerdem soll ein Maniküre-Tresen am Eingang Gäste ins Restaurant ziehen und während des Wartens unterhalten.

Was Digital Signage angeht, setzt Haidilao auf interaktive LED-Screens. Eine Video-Wand auf der Fassade soll auf Bewegungen der Passanten reagieren. Drinnen zeigen LED-Bänder – auch als interaktiv gelabelt – Informationen an. Farblich schwenkte man von rot und schwarz auf gedeckte Blau- und Grüntöne um. Statt Fast-Food-Feeling will man eine „natürliche, frische und gesunde“ Atmosphäre schaffen.