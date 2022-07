Collaboration Teilnehmer effektiv in Hybrid-Konferenzen einbinden

Assmann Electronic hat das Portfolio der Eigenmarke Digitus für die smarte Vernetzung von Arbeitswelten erweitert: Ein neues Collaboration-Präsentationssystem verbindet Notebooks und mobile Geräte drahtlos mit Display oder Beamer – ohne zusätzliche Software oder Apps.

„Digitus Click & Present Pro – Wireless Collaboration System“ ist der offizielle Name des Pakets. Dabei werden Inhalte vom Notebook werden via HDMI-Transmitter verteilt. Tablets und Smartphones verbinden sich über WLAN und synchronisieren ihren Screen. Über den Split-Screen-Modus können mit Click & Present bis zu vier Teilnehmende gleichzeitig ihre Bildschirminhalte auf den Hauptscreen übertragen und darstellen. Ein integriertes Whiteboard unterstützt Touch-Displays und ermöglicht das Eingeben und Speichern von Notizen und Zeichnungen direkt am Display. Das Collaboration-Präsentationssystem ist kompatibel mit Windows, mac OS, iOS, iPad OS und Android.

Meetings in verschiedenen Szenarien

Assmann sieht das Produkt bei Konferenzen oder Besprechungen, im Büro, am Messe-Stand oder auch in Schulen, Hochschulen, Universitäten und Seminar-Räumen im Einsatz.

„Mit den Digitus Click & Present Lösungen möchten wir dazu beitragen, Meetings & Präsentationen unkompliziert und effektiv zu gestalten. Neben der schnellen und simplen Installation der Systeme ermöglichen die Produkte den Nutzern schnelles Teilen, Präsentieren und Zusammenarbeiten vom Notebook, Tablet oder Smartphone“, erklärt Dennis Harzig, Senior Product Manager bei der Assmann Group.

Zusätzlich zu Digitus Click & Present Pro mit einer Übertragungsdistanz von bis zu 50 Metern launcht Assmann ein weiteres neues Produkt: das Wireless Presentation System „Click & Present Mini“, das mit einem HDMI-Sender und -Empfänger betrieben wird und erweiterbar auf bis zu 16 Teilnehmende ist, die zeitgleich mit der Empfänger-Einheit verbunden sein und abwechselnd die Bildschirmübertragung starten können. Kabellos lassen sich damit HDMI-Video- und Audiosignale über eine Distanz von bis zu 50 Metern übertragen. Inhalte vom Tablet oder Smartphone können ebenfalls per WLAN über den Empfänger geteilt werden.