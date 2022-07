Auf der DSS ISE in Barcelona präsentierte Raluca Monet, Strategic Partner Manager von Google im Mai den zweiten Anlauf des Suchmaschinengiganten in die Digital Signage Welt. Mit Google ChromeOS Flex – das seit vergangener Woche nun auch für den produktiven Einsatz freigegeben wurde – können professionelle Nutzer nun erstmals Google ChromeOS auch auf 295 zertifizierten Windows Devices (x86) und Mac-basierte Mediaplayer nutzen. Bisher war für ChromeOS dedizierte Hardware notwendig, die im Digital Signage Markt sich nie durchsetzen konnte.

Mit ChromeOS Flex setzt Google nun auf den Megatrend Nachhaltigkeit. „Nachhaltig für Ihr Unternehmen und Ihren Planeten: Hauchen Sie vorhandener Hardware neues Leben ein, um Elektroschrott und Energieverbrauch zu reduzieren.“ Außerdem setzt Google ChromeOS Flex analog zu anderen Appliance Betriebssysteme wie Brightsign auf IT-Security, Fast Deployment, Remote Management und hohe Produktivität.

Längere Nutzungsdauer und 19 % geringerer Stromverbrauch

Durch die Installation von ChromeOS Flex auf vorhandener Hardware können Integratoren und Netzwerkbetreiber auch eWaste reduzieren. Weltweit werden jedes Jahr 40 Millionen Tonnen Elektroschrott erzeugt – das entspricht dem Wegwerfen von 800 Notebooks pro Sekunde.

Mindestens ebenso wichtig – insbesondere in Anbetracht der Energiekrise und der bevorstehenden Winterrezession – ist der geringere Stromverbrauch. Mediaplayer mit ChromeOS Flex verbrauchen laut einer niederländischen Studie im Durchschnitt 19 % weniger Energie als mit anderen Betriebssystemen. Die direkte Stromersparnis ist sogar weitaus höher, nur muss berücksichtigt werden das neue Hardware auch effizientere Komponenten einsetzt. Somit kann man davon ausgehen, dass die Ersparnis von 19% praxisnah ist.

ChromeOS Flex und Windows Applikationen

Als ein Ransomware-Angriff den Betrieb lahmlegte, entschied sich Nordic Choice Hotels für ChromeOS Flex, um das Betriebssystem auf den gefährdeten Windows-Geräten schnell zu ersetzen und sie wieder online zu bringen. Aus einer IT-Katastrophe wurde ein IT-Upgrade.

Mit einem USB-Stick konnten die Mitarbeiter von 200 Nordic Choice Hotels in Skandinavien 2.000 Computer in weniger als 48 Stunden umstellen und so die Hotelkette wieder betriebsfähig machen. Laut Google werden durch die Umstellung auf ChromeOS Flex die Nordic Choice Hotels in den nächsten acht Jahren bis zu 1,5 Millionen Kilogramm CO2 einsparen – das entspricht der Einsparung von 2.000 Hektar Wald.

Nordic Choice wechselte nach dem Ransomware-Angriff auf ChromeOS Flex mit der Virtual Desktop Software Cameyo, die die Nutzung von Windows Applikation auf ChromeOS im Browser ermöglicht. Ein Ansatz der auch für Digital Signage Anwendungen nutzbar ist, nicht unbedingt für die CMS-Player die fast alle auch als HTML5 App verfügbar sind sondern für zusätzliche unternehmensspezifische Applikationen.