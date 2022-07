Das in München ansässige Unternehmen Data Modul feiert 50-jähriges Jubiläum. Im Gründungsjahr 1972 war Data Modul noch auf Elektromechanik spezialisiert. Nun entwickelt der Hersteller Display-, Touch-, Embedded-, Signage-, Monitor- sowie Panel-PC-Lösungen.

Mit 20.000 Mark Eigenkapital gründete Walter Eichner das Unternehmen und setzte für sein damaliges Distributionsgeschäft zunächst auf elektromechanische Schalter sowie Bauteile. Nach und nach folgten weitere Produktkategorien wie Drucker, Scanner, Kassensysteme und LCD-Displays. Gemeinsam mit Peter Hecktor, der 1976 in das Unternehmen eintrat und Mitgeschäftsführer wurde, erweiterte Data Modul sein Display-Distributionsportfolio.

Börsengang und Internationalisierung

1988 folgte der Börsengang der Data Modul AG und damit die zunehmende internationale Ausrichtung und Adressierung globaler Märkte. Mit der Übernahme von Datamega konnte das Unternehmen sein Portfolio um den Vertrieb von Druckern, Kassensystemen und Bildschirmen ergänzen. Danach folgte die Ausweitung in den US-Markt: Data Modul Inc. mit Sitz in in Hauppauge, New York wurde gegründet.

Im Jahr 1998 übernahm Data Modul die Conrac GmbH, die zum damaligen Zeitpunkt vor allem Displaylösungen für den Digital Signage-Bereich fertigte. So begann Data Modul, mit großformatigen LCD- und TFT-Displays in der DS-Branche Fuß zu fassen. 2008 startete Data Modul erstmals mit der Produktion eigener PCAP-Touch-Module; 2011 folgte die Implementierung des Optical Bondings in die eigenen Produktionsprozesse. Seitdem entwickelte der Anbieter seine Bonding-Verfahren kontinuierlich weiter.

Customization und Usability

In den Jahren von 1997 bis 2022 entstanden mehr als 20 Forschungs-, Produktions- und Vertriebsstandorte in Europa, Asien und den USA. Weltweit beschäftigt Data Modul derzeit rund 500 Mitarbeiter. Im Fokus neuer Display-Lösungen liegen unter anderem Customization-Services und Usability Engineering. Neben Digital Signage und Infotainment-Anwendungen werden die Displays beispielsweise in der Medizin, der industriellen Automatisierung, der Automobilbranche, im Maschinenbau sowie im Bereich E-Mobilität eingesetzt.

„Die Geschichte der Data Modul ist geprägt von stetigem Wachstum, kontinuierlicher Weiterentwicklung und dem leidenschaftlichen Streben nach Fortschritt“, sagt Florian Pesahl, CEO von Data Modul. „Neben unseren erstklassigen Mitarbeitern gehören zu unseren Erfolgsfaktoren seit jeher unsere Innovationskraft, Flexibilität und langfristig ausgerichtete Geschäftsstrategien. Mit unserem ausgereiften Produktportfolio und Serviceleistungen sowie 50 Jahren Erfahrung in der Elektronik-Branche blicken wir zuversichtlich in eine erfolgreiche Zukunft und die weiterhin positive Entwicklung der Data Modul AG.“