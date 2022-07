Nach ihrem Einstieg als Geschäftsleiterin bei Plan Net Berlin vor rund einem halben Jahr übernimmt Birgit Baier ab sofort die Geschäftsführung am Hauptstadt-Standort.

Sie bringt mehr als 25 Jahre Führungserfahrung sowie umfassende Beratungs- und Technologiekompetenzen mit. Die Besetzung unterstreicht die Bedeutung der Digitalagentur Plan Net Group für das House of Communication Berlin, das sich dem Konzept integrierter Kommunikation verschrieben hat und in dem mehrere Töchter der Serviceplan-Gruppe zusammenarbeiten.

„Mit Birgit Baier besetzen wir die Geschäftsführung in Berlin mit einer international erfahrenen Führungspersönlichkeit, die unser Digital-Experience-Angebot im Berliner House of Communication vertritt und ausbaut. Ziel ist es, das integriert aufgestellte Berliner Agenturmodell weiterzuentwickeln und Kunden integrierte Leistungen aus einer Hand anzubieten“, sagt Wolf Ingomar Faecks, CEO Plan Net Group.

Stationen bei Ogilvy und Acquia

Auch Benedikt Göttert, Standortchef des Berliner House of Communication, unterstreicht die Bedeutung der Personalie für den Standort: „Mit rund 160 Kommunikationsexpert:innen ist das Berliner House of Communication mit unseren Hauptmarken Serviceplan, Plan Net und Mediaplus sowie Bauerserviceplan genau richtig aufgestellt, um dem Wunsch unserer Kunden nach einem integrierten Angebot mit einer zentralen Schnittstelle nachzukommen. In unserer bisherigen Zusammenarbeit in den letzten Monaten konnten wir bereits erste gemeinsame Etats gewinnen und so die Integration am Standort weiter fördern. Ich freue mich sehr, dass Birgit diese Vision teilt und verstärkt dafür sorgt, dass wir das Plan Net Leistungsportfolio auf bereits bestehenden sowie weiteren Neukunden ausbauen können. Unser Standort in Reichweite des Regierungsviertels und der Startup-Szene bietet großes Potenzial für die Plan Net Group.“

Vor ihrem Wechsel zur Plan.Net Group war Birgit Baier Growth & Innovation Leader und Consulting Partner bei Ogilvy, davor arbeitete sie als Area Vice President Strategic Alliances & Operations bei dem Digital-Experience-Unternehmen Acquia.