Eine neu geschaffene Führungsposition soll Kinly neue Möglichkeiten im AV- und UCC-Markt eröffnen: Der Integrator beruft Mark Kempson – seit 10 Jahren Teil von Kinly und dem Vorgänger Viju – zum Head of Consultancy and Design. Europas drittgrößter Player auf dem AV-Integratoren-Markt verfolgt mit 270 Millionen US-Dollar geplantem Umsatz ehrgeizige Wachstumsziele und will sich personell dafür rüsten. Anfang Juni erst vergab Kinly die Position des CEO neu an Tom Martin. Mark Kempson soll sich in seiner neuen Rolle nun um neu generierte Leads, hauptsächlich im UK-Markt, aber auch global kümmern.

Mark Kempson ist ein Avixa-zertifizierter Technologiespezialist – Design und war zuletzt AV Design Team Manager bei Kinly. Vor mehr als 10 Jahren fing er bei Viju an, das 2018 zusammen mit Visions Connected zu Kinly wurde. Er berichtet direkt an Stuart Davidson, Kinlys Operations Director für Großbritannien und Irland. Zusammen mit dem Projektmanagement-Team soll Mark Kempson Kunden unter anderem aus den Bereichen Unternehmen, Bildung, Regierung und Justiz betreuen. Neben dem Avixa-Zertifikat verfügt er laut Kinly über weitere Akkreditierungen, beispielsweise von Crestron und Microsoft.

Wachstumsprognose für den UCC-Markt

Kinly will sich nach eigener Aussage mit strategischen Team-Erweiterungen – und Veränderungen auf das prognostizierte Branchenwachstum einstellen. Laut Angaben des Unternehmens wird der UCC-Markt voraussichtlich von 67,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 127,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 wachsen. Stuart Davidson kommentiert die strukturellen Veränderungen: „Ob wir nun am Anfang einer Reise stehen oder die Dinge auf die nächste Stufe heben wollen: Mit Mark und unseren immer stärker werdenden Spezialistenteams, unterstützt durch strategische Partnerschaften mit vielen der führenden AV- und UCC-Anbieter, ist Kinly perfekt aufgestellt, um die Bedürfnisse unserer Kunden heute und in Zukunft zu unterstützen.“