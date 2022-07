Ekiosk hat bekannt gegeben, dass Mario Herget zum 1. Juli 2022 als zweiter Geschäftsführer beim Dresdner Digital Signage- und Tech-Unternehmen eingestiegen ist. Er ergänzt damit in der Geschäftsleitung den CEO Thomas Sepp.

Mario Herget kommt von umdasch Seen Media, wo er 13 Jahre lang tätig war – damals firmierte das Unternehmen noch unter Gundlach Seen Media. Bei Umdasch Seen Media war er zuletzt Sales Director und Member of the Board.

In seiner neuen Funktion wird sich Mario Herget vor allem um die Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie und den Ausbau des Neukundengeschäfts sowie der eKiosk-Partnercommunity kümmern.

Neue Geschäftsführung spiegelt Unternehmenswandel

Die Neu-Verteilung der Verantwortlichkeiten im eKiosk-Management ist laut Unternehmen eine logische Folge im Unternehmenswandel vom Kiosk-Hersteller hin zum ganzheitlichen Digitalisierungsspezialisten und Anbieter digitaler Self-Service-Lösungen für diverse Branchen, wie Industrie & Produktion, Aviation, E-Health und Immobilien.

„Die stärkere Aufteilung der Managementbereiche wird uns im Transformationsprozess deutlich flexibler machen, um uns mit unserer Neuausrichtung noch schneller und sichtbarer am Markt positionieren zu können. Ich werde in Zukunft mein Augenmerk noch stärker auf dem Bereich Finanzen & Controlling haben, um eKiosk weiterhin in sicheren Bahnen, gerade auch in Krisensituationen, zu halten. Mario Herget ist der ideale Sparringspartner, um uns mit dem Fokus auf Vertrieb und Partnerschaften im Management zu verstärken“, erklärt Thomas Sepp, der bereits seit 2018 die Geschicke von eKiosk lenkt.

Mario Herget bringt vor allem langjährige Erfahrungen aus dem klassischen Digital Signage-Bereich im Retail mit. Bei umdasch war er zuletzt für den Marktausbau in der DACH-Region und weiteren europäischen Ländern verantwortlich. Seine nächsten Schritte bei eKiosk erklärt er folgendermaßen: „Ich freue mich darauf, eKiosk bei der Intensivierung des Partnergeschäfts mit neuen Ansätzen zu unterstützen und dieses auf ein größeres Fundament zu heben, sowie neue Märkte mit maßgeschneiderten Lösungen zu erschließen und zu etablieren.“