Todd Green verstärkt das regionale Sales-Team von Daktronics in Ost-Missouri und tritt damit in die Fußstapfen seines Vaters. Für den amerikanischen Display-Hersteller mit Sitz in Brookings, South Dakota, wird er den Vertrieb in Unternehmen und Schulen betreuen.

In den letzten 12 Jahren war Todd Green als Vertreter für Chirurgie-Technik tätig. „Ich bin bereit, meine Fähigkeiten und Kenntnisse einzusetzen, um einer neuen Gruppe von Menschen zu helfen“, kommentiert er seinen Wechsel. „Die Kommunikationsmöglichkeiten von Digital Signage sind endlos, was sehr aufregend ist.“

Vor allem schätze er die Arbeit mit Daktronics Event Production Curriculum – einem Leitfaden, mit dem Schulen ihren Schülern die Bedienung von Daktronics-Geräten für Game-Day-Produktionen beibringen. Als Vater von zwei Kindern und Trainer des Francis Howell North Jr. Knights Wrestling Club erachtet Todd Green solche Möglichkeiten für Schüler als wichtig.