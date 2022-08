Zeevee, ein Anbieter von AV-Verteilungstechnologie, ist neues Mitglied im Netzwerk PSNI Global Alliance. Unter den Global-Alliance-Partnern sind AV-Integratoren, -Hersteller, -Distributoren und -Service-Partner mit Standorten in mehr als 200 Städten weltweit. Der Anbieter Zeevee mit Hauptsitz in der Nähe von Boston, Massachusetts, und europäischer Zentrale in Augsburg ist für seine AVoIP- und RF-Verteilungsplattformen bekannt. Als neuer Global Preferred Vendor Partner bei der Alliance wird das Unternehmen auch am PSNI Marketing Summit am 11. und 12. August in Cincinnati teilnehmen.

Joe Chordas, Vice President, North American Sales and Corporate Marketing bei Zeevee, ist überzeugt, dass sein Unternehmen als PSNI-Partner von zusätzlicher internationale Aufmerksamkeit und einer großen Wissensbasis profitieren wird. „Die Ernennung zum Preferred Vendor Partner ist ein äußerst wichtiges Gütesiegel für die Branche. Wir haben bereits mit mehreren internationalen PSNI-zertifizierten Lösungsanbietern auf Ad-hoc-Basis zusammengearbeitet und kennen die Stärke und Qualität der Organisation. Wir wissen, dass sie uns helfen wird, unsere Reichweite auf weitere Märkte auszudehnen“, sagt Joe Chordas.

Die Zeevee-Angebote sollen von den Integratoren bereits sehr gut aufgenommen worden sein, nachdem der Vice President sich auf dem PSNI Design Summit letzten Monat in St. Louis vorstellte.