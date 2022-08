Bereits fünf Jahre ist letzte große Übernahme her – 2017 übernahm Samsung Electronics den Audiospezialisten Harman für USD 8 Milliarden. Seitdem war es auffallend ruhig an der M&A Front beim Digital Signage Weltmarktführer – immerhin ein Konzern mit mehr als 200 Mrd. Jahresumsatz.

Ob Samsung Electronics im erweiterten Digital Signage Umfeld große Übernahme plant ist eher unwahrscheinlich. Denn das Displaygeschäft hat viel an Attraktivität verloren, seitdem die Chinesen mit großzügiger Unterstützung der Volksrepublik das Panelgeschäft dominieren. Samsung hat erst in diesem Jahr die Produktion eigener LCD-Panel eingestellt und kauft jetzt wie die Wettbewerber bei BoE & Co. Ganz anders sieht es bei Micro LED aus, wo Samsung Electronics technologisch die chinesische Konkurrenz schon abgehängt hat und in eigenen Werken in Vietnam und seit neustem auch in der Slowakei produziert. Aus Digital Signage Sicht wäre rund um LED sicherlich das meiste Potential für den Erwerb eines Wettbewerbers oder Produktionsdienstleister.

Den wirklich Fokus wird Samsung aber auf den Ausbau des kapitalintensiven Semiconductor-Geschäfts legen. Hier ist der taiwanische Auftragsfertiger TSMC weltweit führend. Eine Übernahme von TSMC ist unrealistisch, aber weitere Zukäufe wären eine Option.

Es wird interessant zu sehen welche Investitionen Samsung nun tätigt, nicht auszuschließen das die Transaktionen auch einen Impact auf die Digital Signage Branche haben werden.