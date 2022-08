Mehr als 30 große und kleine Ausstellungsorte sowie verschiedene Veranstaltungen in ganz Kassel: Für einen Tag auf der Documenta Fifteen – die noch bis zum 25. September läuft – müssen Kunstinteressierte eine Auswahl treffen.

Das digitale Besuchermanagement von xplace unterstützt Besucher der weltberühmten Ausstellung für zeitgenössische Kunst: Mithilfe von Screens an wichtigen, hochfrequentierten Punkten wie Eingangs-, Info- und Kassenbereichen erfahren Besucher alles über aktuelle Veranstaltungen und die Auslastung der Standorte.

Dank einer Anbindung an das Ticketsystem von Ticketmaster wird mithilfe der hauseigenen Digital Signage-Software Beeceen die Anzeige auf den Displays automatisiert: Die Übersicht der Walks & Stories zeigt, bei welchen geführten Rundgängen noch Plätze frei sind.

Mix von automatisch und manuell

Eine weitere Funktion des Systems war es, Besucher schon vor der Ankunft an einem Ausstellungsort über dessen Auslastung zu informieren, um lange Wartezeiten oder Gedränge zu vermeiden. Hierfür werden die Besucher gezählt; kombiniert mit standortspezifischen Schwellenwerten wird daraufhin eine entsprechende Auslastung ermittelt. Die Standortmanager können jederzeit manuell in die angezeigte Auslastung eingreifen, wenn zum Beispiel eine Besuchergruppe länger als erwartet in der Ausstellung verweilt und Gedränge vermieden werden soll.

Die ermittelte Auslastung wird nicht nur auf den digitalen Screens sichtbar, sondern steht auch über die Documenta-Fifteeen-Website zur Verfügung. Auf diese Weise ist die Planung des nächsten Zieles zu jedem Zeitpunkt möglich. Ergänzt wird die Besucherinformation mit Begrüßungsvideos in verschiedenen Sprachen, Buchtipps, Informationen zur Covid-Prävention und Gepäckhinweisen – alles mit Beeceen gesteuert und ausgespielt.