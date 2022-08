Fred D’Alessandro stand vor der Wahl: seine Arbeitstage mit Fernsehwerbung für antihaftbeschichtete Bratpfannen und Halsketten aus kubischem Zirkonia zu verbringen oder sein eigenes Unternehmen zu gründen. Er entschied sich für Letzteres und verließ seinen Job als Sendetechniker bei einem Fernsehsender, der vom Home Shopping Network übernommen wurde. 1993 gründete er das ProAV-Integrationsunternehmen Diversified. Im Laufe von etwa drei Jahrzehnten ist aus einer Garagenfirma, die mit der Wartung von Fernsehtürmen, dem Bau von Studios und allem anderen, was die Rechnungen bezahlte, begann, ein AV/IT-Systemintegrator mit einem Jahresumsatz von 1 Milliarde Dollar geworden. Heute beschäftigt Diversified etwa 2.700 Mitarbei[ter weltweit, mit 35 Niederlassungen in den USA und 17 internationalen Niederlassungen – Tendenz steigend.

Dabei geht das Spektrum von der benachbarten Niederlassung in Kanada bis hin zu einem neu eröffneten Büro in der indischen Technologiehochburg Bangalore. Etwa 80 Prozent des Umsatzes werden allerdings im Heimatmarkt getätigt.

ProAV im Wandel

Das in New Jersey ansässige Unternehmen ist sowohl organisch als auch durch eine Reihe von Übernahmen gewachsen. Darunter befinden sich die US-Unternehmen HB Communications und Sensory Technologies sowie Rutledge AV in Australien. Integratoren aller Größenordnungen bieten inzwischen Dienstleistungen im Bereich Digital Signage an. Aber man kann wohl sagen, dass Diversified in diesem Sektor weitaus engagierter und aktiver als seine größten Konkurrenten war – insbesondere auf seinem Hauptmarkt, den Vereinigten Staaten. Die Digital-Media-Abteilung von Diversified verfügt über das nötige Fachwissen und bietet Dienstleistungen, die in der Ideenphase beginnen und bis hin zum laufenden Management reichen – einschließlich Betriebszeit-Monitoring sowie Contentplanung und -gestaltung.

Unter dem Namen Global Payment Solutions bietet das Unternehmen nun auch offiziell eine In-House-Finanzierung für AV-Projekte an. Fred D’Alessandro hat das Wachstum des Unternehmens seit seinen Anfängen gelenkt, aber im März 2022 gab er bekannt, den IT-Dienstleistungsveteranen Eric Hutto als CEO einzustellen. Dieser wird künftig das Tagesgeschäft von Diversified leiten und neues Wachstum generieren. Fred D’Alessandro bleibt als Executive Chairman aktiv und konzentriert sich auf strategische Beziehungen und das Mentoring von Talenten im Unternehmen.

Das Hinzuholen von Eric Hutto spiegelt den Wandel in der ProAV-Branche wider, die sich in einer lang erwarteten Konvergenz mit der Informationstechnologie befindet. Konnektivität und unterstützende Infrastruktur sind seit langem das Herzstück von Digital Signage-Netzwerken, aber moderne Projekte berücksichtigen jetzt auch Technologien wie das Streamen von Video; zusätzlich werden eine Vielzahl von Unternehmens- und Gebäudemanagement-Softwaresystemen integriert, die Daten für das Ausspielen von Nachrichten liefern sowie deren Form und Zeitpunkt bestimmen. Da es sich um Endpunkte in Netzwerken handelt, ist auch das Fach[1]wissen im Bereich der IT-Sicherheit wichtiger geworden.

IT und AV verbinden sich

Eric Hutto kommt vom großen, in Dallas ansässigen IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen Unisys, wo er Präsident und COO war. Er verfügt über fast zwei Jahrzehnte Erfahrung auf Führungsebene und kennt sich mit der Integration übernommener Unternehmen, der Verbesserung der Betriebsabläufe und der Steigerung der Verkaufsleistung aus. Die globale Pandemie, die Anfang 2020 begann, hat die AV/IT-Konvergenz nur beschleunigt, analysiert Eric Hutto: „Wir wurden alle nach Hause geschickt. Wenn man also an die Audio-Video-Qualität von Anrufen denkt und die Fähigkeit, Dinge am Laufen zu halten, hat sich viel geändert. Das hat die Leute gezwungen, sich weiterzubilden und mehr von den Komponenten zu würdigen, die das Ganze ausmachen – und da sprechen wir von mehr als nur Servern und Cloud-Storage.“

„Alles ist in den vergangenen 30 Jahren mit der IT verschmolzen“, fährt Eric Hutto fort. „Und das hat alle Technologie-Stacks zusammenbrechen lassen. Meiner Ansicht nach ist es eine natürliche Entwicklung, die ganze Erfahrung zu nutzen, mit der Fred und sein Team mittlerweile großartige Erlebnisse an Orten wie einem Stadion schaffen. Aber jetzt geht es darum, welche digitalen Informationen ins Stadion kommen, und wie wir das unter Kontrolle halten. Denn Faktoren wie die Bandbreite beeinflussen die Qualität der Experience.“