Seit Februar 2022 bietet xplace einen Refurbishment-Service für ESLs an. Der Integrator bereitet verwendete digitale Preisschilder für seine Kunden wieder auf, um jene für einen weiteren Einsatz fit zu machen. Nach einer Sichtprüfung, Batterietausch, Funktionstest, Reinigung und dem Wiederverpacken sind die ESLs wieder einsatzbereit und gehen in der Regel an den Kunden zurück, der sie eingeschickt hat.

Gründe, das Programm zu starten, gab es nach den Worten von Kevin Braun, Project Manager ESL bei xplace, mehrere: Zum einen wollte xplace seinen Kunden einen nachhaltigen Service anbieten, der nicht nur Ressourcen schont, sondern auch die Kosten senkt. Zum anderen sind die Refurbished-Produkte eine Möglichkeit, in der schwierigen Lieferkettensituation mit mangelnden Verfügbarkeiten längere Wartezeiten für Neuware zu umgehen.

In das Refurbishment-Programm kommen auch Labels, deren Funktion eingeschränkt ist – aber hauptsächlich solche, bei denen die Batterie leer ist. Wie viele Refurbishment-Zyklen ein ESL mitmachen kann, ist laut Kevin Braun variabel: „Unter anderem ist es herstellerabhängig und hängt auch mit der Benutzung des ES-Labels zusammen.“ Denn je öfter es beansprucht wird – also je öfter der Preis aktualisiert wird –, desto schneller ist die Batterie leer, und eine längere Nutzung nach Batterietausch ist wahrscheinlicher. „Standardmäßig kann ein ESL ein bis zwei Zyklen machen“, erklärt der xplace-Manager. „Bei intensiverer Nutzung können es auch drei Zyklen sein.“ Normalerweise bedeutet der Einbau einer neuen Batterie eine weitere Laufzeit von ungefähr fünf Jahren.

Der Refurbished-Service wird von den Kunden gut angenommen. In der aktuellen Startphase konnte xplace bereits circa 20.000 wiederaufbereitete ES-Labels zur Verfügung stellen.

Schnelle Bereitstellung wichtig

Wenn das Gehäuse oder das Display sichtbar beschädigt sind, ist ein Refurbishment nicht mehr möglich. Generell sind aber ESL für eine weitere Nutzung ausgelegt – wenn es die Möglichkeit gibt, die Batterie zu tauschen. Die größte Herausforderung ist es, den Bedarf schnellstmöglich zu decken“, betont Kevin Braun. Der Prozess des Refurbishments und der Logistik muss also so kurz wie möglich gehalten werden.

Auch aus diesem Grund will xplace am Standort in Göttingen ein Lager an ESL aufbauen, auf die der Integrator bei Bedarf schnell zurückgreifen kann.