Der Kamera- und Objektivspezialist Leica Camera hat eine Partnerschaft mit Hisense verkündet und will in den Markt für Laserprojektoren expandieren. Unter dem Begriff „Laser TV“ will das Unternehmen sein erstes Produkt in diesem Bereich, den Leica Cine 1, exklusiv auf der diesjährigen IFA, die vom 2. bis 6. September stattfindet, präsentieren.

Die Portfolio-Erweiterung von Leica geschieht im Rahmen einer Wachstumsstrategie, die neue Geschäftsfelder umfasst. Die Hisense-Kooperation soll vor allem auf technologischer Ebene stattfinden und zu einer „Plattform, die leistungsstarke und zukunftsweisende Kurzdistanz-Laser-TVs produzieren kann“ führen – so das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Das Projektorengeschäft ist für Leica ncht komplett neu. Vor mehr als fünfzig Jahren brachte das Unternehmen die Dia-Projektorenreihe Leica Pradovit heraus, die mittlerweile eingestellt wurde. „Als klassische und altehrwürdige Marke in der Bildverarbeitung verfügt Leica über eine große technologische Stärke und einzigartige Qualität und Stil. Mit Leicas bemerkenswerter optischer Technologie ist das Laser-TV in der Lage, klarere und feinere Bilder zu präsentieren. Die Kombination aus Leicas unverwechselbarem Bildtuning-Stil und den umfangreichen Farben des Laserlichts wird der Welt ein atemberaubendes visuelles Fest bescheren“, erklärt Lan Lin, Präsident von Hisense.

Viel Potenzial im Segment

Für Leica liegt im „Laser-TV“-Markt viel Potenzial. Nach Angaben von Global Info Research wurde der weltweite Umsatz für das Segment auf rund 1,3 Milliarden US-Dollar (rund 1,27 Milliarden Euro) geschätzt. „Heimkino-Entertainment ist ein schnell wachsender Markt und die Erweiterung unseres Produktangebots in diesem Segment stellt eine vielversprechende Möglichkeit dar, neue Kunden mit unseren Premium-Produkten zu begeistern“, sagt Matthias Harsch, CEO von Leica Camera.

Als Technologie- und Marktführer in diesem Bereich sei Hisense der ideale Partner, um die Leistungsfähigkeit von 4k-Filmproduktionen im Home-Entertainment unter Beweis zu stellen.