In der Hochphase der Pandemie schoss das Lieferservice-Geschäft gewaltig in die Höhe. Doch während die Gastronomie in den meisten Teilen der Welt ihren normalen Betrieb wieder aufgenommen hat, ist die Nachfrage nach Lieferservice keineswegs gesunken, wie die Financial Times in ihrem News Briefing Podcast berichtete. Uber beispielsweise berichtete zum ersten Mal von einem positiven Cashflow im jüngsten Quartal. Die Zahl der Lieferfahrzeuge auf den Straßen wird also nicht weniger. Ein Londoner Medienunternehmen namens Ad-Moto nutzt das aus und installiert digitale Displays auf Lieferboxen, die mit Scootern und Fahrrädern durch die britische Hauptstadt fahren.

Während fahrende Bewegtbilder in Deutschland verboten sind, ist DooH auf Rädern in Großbritannien und den USA beispielsweise keine Neuheit. Mit den Lieferservice-Fahrzeugen will Ad-Motors neues Werbepotenzial ausschöpfen und kooperiert dafür mit Logistikunternehmen, die Essen und Pakete in London ausfahren. Dafür stattet das Unternehmen die Liefer-Scooter mit 3.000 Nit-LCD-Panels aus, auf denen im 10-Sekunden-Takt Werbung läuft, die auch geografisch ausgerichtet werden kann. Bis Ende nächsten Jahres sollen 1.000 dieser Scooter die Straßen von Central London frequentieren. Für die Lieferdienste soll sich mit dem mobilen DooH eine neue Einnahmequelle ergeben.

Ad-Motors bietet verschieden große Boxen mit unterschiedlichen Screen-Formaten an. Ab 12 Pfund pro Tag können Werbekunden einen Fahrer auswählen, der nur die gewünschten Bezirke beliefert. Jeder Spot läuft dann pro Minute 10 Sekunden lang. Für 500 Pfund lässt sich auch ein Scooter exklusiv für den ganzen Tag buchen.