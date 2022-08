Offensichtlich steckt in vielen Barista mehr als nur ein Gastroexperte. Die erste Starbucksfiliale in Singapore schmückt eine Wand mit mehr als 100 handbemalten Bechern, die mehr als die üblichen Namen der Gäste zeigen. Die Kaffeekette verbindet das typische Kundenerlebnis (Namen auf Becher) mit der Kunstfertigkeit einiger ihrer lokalen Mitarbeiter. Mit dem Slogan „Crafted by Hand & Heart“ feiert Starbucks seine lokalen Mitarbeiter.

So geht Storytelling auch ganz ohne Digital Signage.