Tobias Wagner Tripleplay stärkt Präsenz in DE, AT und Skandinavien

Der in Düsseldorf ansässige Tobias Wagner (Linkedin Profil) ist seit über sechs Jahren in der AV-Branche tätig und verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Key-Account-Management und Digital Signage-Vertrieb. Er arbeitete bereits für führende Hersteller wie LG Electronics und den Integratoren Kommatec und Marketing Displays.

Carlos Amoros, EVP, Sales EMEA & APAC for Channels, sagte: „Wir freuen uns, Tobias in unserem wachsenden Team willkommen zu heißen. Seine Ernennung ist Teil unserer fortlaufenden Strategie, unsere Partnerschaften in diesen wichtigen europäischen Gebieten zu unterstützen und auszubauen und unsere Kunden besser zu betreuen.“