Claudia Fischbacher wird zu Beginn 2023 neue Leiterin HR der APG|SGA und damit Mitglied der Unternehmensleitung. Sie übernimmt die Rolle des jetzigen HR-Leiters Marcel Seiler, der den Außenwerber nach mehr als elf Jahren verlässt und in den Ruhestand tritt. Mit der Aufnahme des HR in die Unternehmungsleitung will die APG|SGA Bedeutung strategischer und operationeller Personalthemen für eine erfolgreiche und nachhaltige Geschäftsentwicklung unterstreichen.

Seit März 2020 ist Claudia Fischbacher bei der APG|SGA als stellvertretende Leiterin HR tätig. Zuvor war sie in den HR-Departments von Globus und der TX Group beschäftigt. Insgesamt verfügt sie über 15 Jahre Erfahrung im HR-Bereich.