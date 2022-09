Emirates hat das neue Avant Up-System von Thales für ihre neue Flotte von Airbus A350-Jets ausgewählt. Mit der Investition von über 350 Mio USD werden die 50 A350, die ab 2024 ausgeliefert werden sollen, mit Bordunterhaltungssystemen der neusten Generation ausgestattet. Die französische Thales ist neben Panasonic der führende hochspezialisierte Anbieter von Inflight-Entertainment Lösungen.

Das Inflight-Entertainment System Avant Up-Systems von Thales setzt auf Optiq 4K QLED HDR-Displays von Samsung. Damit wird die A350 Flotte von Emirates die erste sein, die komplett mit UHD-Displays ausgestattet ist. Die QLED-Displays haben in der Economy Class bereits eine Bildschirmdiagonale von 11,6“ mit UHD-Auflösung, in den Premiumklassen werden üblicherweise größere Displays eingesetzt.

Emirates Bordunterhaltungssystem bietet über 5.000 Kanäle mit mehrsprachigen Inhalten, darunter Live-TV, die neuesten Kinofilme, TV-Shows und Musikhits sowie einen Inflight-Shopping-Kanal. Das neue System von Thales umfasst zudem verbessertes Live-TV mit einer größeren Auswahl an Live-Inhalten und Nachrichten in der höchsten verfügbaren Auflösung in 11.000 Metern Höhe. Darüber hinaus bietet das System eine optimierte Konnektivität. Die Smart Displays unterstützen zwei Bluetooth-Verbindungen und integriertes WLAN, damit Passagiere mehrere Geräte wie Telefone, Tablets, Kopfhörer oder sogar Game-Controller koppeln können. Gleichzeitig bietet das System einen USB-C-Anschluss mit bis zu 60 Watt, um persönliche Geräte zügig aufzuladen.

Emirates ist ebenfalls die erste Fluggesellschaft weltweit, die sich für Pulse von Thales entscheidet, eine patentierte Energiemanagementtechnologie, die sicherstellt, dass die Ladeleistung nicht beeinträchtigt wird, egal wie viele Nutzer ihre Geräte gleichzeitig aufladen.

Adel al Redha, Emirates Chief Operating Officer: „Emirates hat die Bordunterhaltung schon immer als einen wesentlichen Aspekt des Flugerlebnisses betrachtet und war die erste Fluggesellschaft, die jeden einzelnen Sitz mit persönlichen Bildschirmen ausgestattet hat, als dies vor über 30 Jahren noch nicht üblich war. Auch heute ist unser Bordunterhaltungsprogramm ice noch unübertroffen, was die Inhalte und das Kino-Erlebnis angeht und hat in den vergangenen 14 Jahren durchgängig Auszeichnungen für das beste Entertainment-Angebot über den Wolken erhalten. Unsere Investition in Thales-Systeme der nächsten Generation für unsere neue A350-Flotte baut unseren Vorsprung in diesem Bereich weiter aus und ermöglicht es uns, unseren Kunden ein noch besseres Erlebnis zu bieten.“

Yannick Assouad, Executive Vice-President, Thales Avionics, ergänzt: „Wir bei Thales sind stolz darauf, mit Emirates im Zuge seiner ‚Fly Better‘-Mission zusammenzuarbeiten. Thales‘ AVANT Up bringt die neueste Technologie ins Flugzeug. Durch die Kombination unserer Optiq 4K QLED HDR-Displays mit deren preisgekrönter dynamischer Leistung und der nächsten Generation von digitalen Services können die Fluggäste von Emirates Außergewöhnliches erwarten.“