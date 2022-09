LG x Playmobil LG-Man packt an

Korea x Franken – die Konsumelektronikdivision von LG kooperiert mit dem Spielzeughersteller Playmobil. Die drei neuen LG-Playmobilfiguren sollen das Erlebnis und spielerisch einfache Nutzung von LG Haushaltsgeräten präsentieren. Neben den beiden Lifestyle Spielfiguren Noru und JJ könnte insbesondere LG Man Henry auch die B2B-Abteilung von LG unterstützen.

LC x Playmobil gegen Fachkräftemangel

Vielleicht kommt „Henry“ als Experte für den Aufbau von LG Microleds in Zukunft mit auf die Digital Signage Baustelle. Die Playmobilfamilie bietet ja noch eine ganze Reihe an Bauarbeitern und Handwerkern. In Zeiten von Fachkräftemangel vielleicht gar keine schlecht Idee.