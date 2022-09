Clear Channel Outdoor Americas stellt Chris Pezzello für den Markt Chicago ein. Er wird für das gesamte Geschäft verantwortlich sein, einschließlich Vertrieb, Marketing, Finanzen und Operations.

Chris Pezzello bringt mehr als 26 Jahre Erfahrung unter anderem in strategischer Planung mit. Zuvor leitete er als Vice President und General Manager für Intersection – damals Titan – Medienverkaufsteams in Märkten wie Philadelphia, Los Angeles, Boston und Chicago. Dazu gehörte auch die Leitung seiner Teams bei der Verwaltung von Vermögenswerten und der Akquisition von Verträgen der Chicago Transit Authority und der Massachusetts Bay Transportation Authority. Darüber hinaus führte er während seiner Zeit in der Midwest Division von Outfront den Umsatz und die Einnahmen zu einem zweistelligen Wachstum.

Ein Fokus von Chris Pezzellos Arbeit soll auf der strategischen Entwicklung des Geschäfts liegen; dies schließt auch das Gewinnen von kommunalen Aufträgen mit ein.

Chicago stellt einen der größten Märkte von Clear Channel Outdoors Americas dar. Unter anderem hält das Unternehmen den exklusiven Vermarktungsvertrag für den O’Hare International Airport.