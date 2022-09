PPDS verstärkt das Management Team in Europa und will damit das Wachstum in den Bereichen Digital Signage und LED weiter vorantreiben. Zum neuen Key Account Manager für Digital Signage in Frankreich und auf der Iberischen Halbinsel wird Romain Gentile. Die Position des LED Key Account Managers für Frankreich übernimmt Elise Hardouin. Die beiden berichten an César Sanz, Sales Director für die Iberische Halbinsel und Frankreich.

Von Barcelona aus soll Romain Gentile bestehende Partner- und Kundenbeziehungen in der Region stärken. In der Digital Signage-Branche ist er bereits seit längerem: Zuvor war er als Digital Sales Manager bei HMY und Nsign-tv tätig. Elise Hardouin soll mit ihrem Wissen über den LED-Markt den Vertrieb in Frankreich fördern. Sie verfügt über 22 Jahre Erfahrung im Bereich AV/IT. Mit PPDS arbeitete sie bereits 15 Jahre lang als Reseller und Integratorin zusammen. „Ich freue mich sehr, Teil eines Unternehmens zu sein, für das ich mich in meiner Karriere stark gemacht habe“, sagt die neue Key Account Managerin.

César Sanz, Vertriebsleiter für Iberien und Frankreich bei PPDS, heißt Romain Gentile und Elise Hardouin willkommen: „Mit ihrem grenzenlosen Enthusiasmus bringen sie eine Fülle von Wissen und Erfahrung in ihre Rollen und in das gesamte Team ein, was bereits zu neuen Möglichkeiten und Erfolgen führte.“