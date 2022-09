Uwe Roschmann wird Managing Director bei Omincom Media Group Germany und tritt damit auch dem Management Board bei.

Die Position wurde eigens für Uwe Roschmann geschaffen; in dieser verantwortet er die digitale Transformation insbesondere globaler Kunden, wie beispielsweise der Volkswagen-Gruppe. Zusätzlich soll er globale Vernetzung von Themen wie CRM, Commerce, Marketing-Automatisierung, Data-Driven-Marketing und D2C vorantreiben. Neben seinem inhaltlichen Fokus auf digitale Innovationsthemen setzt er sich ebenfalls für die Förderung von Nachwuchstalenten ein.

Zuletzt bei Publicis

Der diplomierte Wirtschaftswissenschaftler kommt von der Publicis Groupe, wo er elf Jahre in verschiedenen Führungspositionen in den Bereichen Digital, Media und Strategieberatung tätig war. Zuletzt war Roschmann Managing Director der Digital-Full-Service-Agentur Digitas Pixelpark und zeitgleich als Managing Director Publicis Commerce Teil des Teams der Publicis Commerce Practice DACH. In unterschiedlichen Rollen betreute er nationale und internationale Etats wie unter anderem Mercedes-Benz, Telefónica O2, Zalando, Disney+ sowie Novartis und L’Oréal.

„Ich freue mich sehr, mit großartigen Teams und Talenten die digitale Transformation unserer Kunden global voran zu treiben. Konsument*innen heute und in Zukunft mit

besserer digitaler Marketingkommunikation zu erreichen, erfordert eine immer stärkere horizontale Vernetzung von CRM, Data, Media und digitalem Content“, erklärt Uwe

Roschmann, Managing Director Omnicom Media Group Germany.

Paul Remitz, CEO der Omnicom Media Group Germany, kommentiet: „Wir haben uns in jeder Hinsicht Exzellenz und Innovationsführerschaft auf die Fahnen geschrieben. Deshalb freuen wir uns, mit Uwe einen ausgewiesenen Digital Experten und Teamplayer mit strategischen Fähigkeiten in unserem Team zu haben. Uwe kennt sich mit digitaler Markenführung aus und weiß diese holistisch über alle Kanäle zu orchestrieren.“