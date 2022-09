Das Oktoberfest in München ist nicht nur ein internationales Volksfest mit Millionen von Besuchern – auch Business-Networking lässt sich hier hervorragend betreiben. So bewiesen vergangene Woche: Am 22. September lud Sony seine Top-Partner auf die Wiesn ins Schützenzelt ein.

Mehr als zehn Partner-Unternehmen aus den Bereichen Education, AV und Retail folgten bei bestem Kaiserwetter der Einladung. Denn ob im Bierzelt oder in der Business-Welt: Zusammen ist es doch am besten.