PPDS erhält für seine Digital Signage-Displays und Videowände die TAA-Zertifizierung. Somit können die Displays von der US-Regierung verwendet werden. Damit will sich PPDS für Regierungsprojekte und den Einsatz in allen Exekutivabteilungen wie auch dem Weißen Haus qualifizieren. Zertifiziert sind in einem ersten Schritt die Digital Signage-Displays der 4K-D-Line und die Videowände der X-Line. Weitere PPDS-Lösungen sollen folgen. Somit will der Hersteller zukünftig gemeinsam mit seinen Partnern – zu denen Crestron, Intel und Logitech gehören – seine Displays in Kontrollräumen, Empfangsbereichen oder Besprechungsräumen der Regierung installieren.

Das TAA-Abkommen besagt, dass nur in den USA oder in ausgewiesenen Ländern gefertigte Produkte für den Regierungseinsatz in Frage kommen. Unter Fertigung versteht sich hier auch die maßgebliche Veränderung von Produkten. TAA-zertifizierte Waren sind über ausgewählte Händler erhältlich, die einen Regierungsvertrag im Rahmen des Federal Supply Schedule besitzen.

Franck Racapé, Head of Global Commercial bei PPDS, kommentiert: „Die Sicherung des TAA-Status für unsere Philips-X- und -D-Line-Produkte wird nicht nur uns und unseren Vertriebspartnern Türen öffnen, sondern auch einer Vielzahl von Regierungsbehörden, für die unsere Lösungen positive Veränderungen und erhebliche Vorteile für ihre Teams bringen können, um intelligenter und effizienter zu arbeiten und zu kommunizieren.“