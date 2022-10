Airtango Instore TV mit Sitz in Crailsheim setzt einen Fokus auf das Vertriebsmanagement und holt sich mit Sascha Krüger einen Fitnessexperten für die Spitze der Sales-Abteilung. Seit dem 1. Oktober 2022 verantwortet Krüger als neuer Chief Sales Officer mit seinem Team die gesamten Vertriebsaktivitäten des Geschäftsbereichs airtango Instore TV.

Nach seiner dreijährigen Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann arbeitete Sascha Krüger zunächst als Studioleiter bei der Fitnessland-Gruppe in Braunschweig. Seine nächste berufliche Station war das Unternehmen Hansefit, wo er zweieinhalb Jahre beim Aufbau des Hansefit-Netzwerks und der Schaffung neuer Unternehmensstrukturen mitwirkte und anschließend für eineinhalb Jahre als Leiter für strategische Operations-Projekte zuständig war.

Akquirierung von neuen Fitnessstudios

Bei airtango Instore TV kümmert sich der neue CSO ab sofort federführend um den Ausbau des Vertriebs, die Akquisition weiterer Fitnessstudioketten und die damit verbundene Erweiterung des Digital-out-of-Home-Inventars.

Steffen Knödler, CEO und Co-Founder von airtango, sagt: „Wir freuen uns sehr, mit Sascha Krüger einen passionierten Fitnessexperten an der Seite zu haben, der uns beim Ausbau unserer Sales-Aktivitäten tatkräftig unterstützen wird. Innerhalb der letzten Jahre haben wir unser Geschäftsmodell weiterentwickelt und unser Inventar an Screens ist stetig gewachsen. Diese positive Entwicklung möchten wir auch weiterhin forcieren und unser Netzwerk an Partnern ausbauen.“

„Der Sport und die Fitnessbranche waren schon immer meine Leidenschaft, die ich mit meinen beruflichen Stationen vereinen konnte. Ich freue mich nun auf die neue Herausforderung bei airtango und bei einem so jungen, innovativen und visionären Unternehmen das Wachstum voranzutreiben“, sagt Sascha Krüger.