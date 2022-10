Dten will zukünftig auch Collaboration-Lösungen anbieten, die für Microsoft Teams zertifiziert sind. Damit will der Hersteller, der unter anderem Hardware-Partner von Zoom ist, die Nachfrage der mehr als 270 Millionen Teams-Nutzer weltweit bedienen. Dten bemüht sich derzeit um die Zertifizierung für das kommende D7X-All-in-One-Gerät, das mit Teams Rooms auf Android erhältlich sein soll. In Kürze will Dten auch die Zertifizierung für Teams Rooms unter Windows sowie für Teams-Display-Geräte beantragen.

Die Nachfrage nach plattformübergreifenden Lösungen sei stetig gestiegen, sagt Wei Liu, Gründer und CEO von Dten. „Um unsere Kunden besser zu bedienen und Lösungen für den hybriden Arbeitsplatz voranzutreiben, beginnen wir mit dem Prozess, ausgewählte Dten-Geräte für Microsoft Teams zu zertifizieren.“ Das Label „Certified for Microsoft Teams“ gewährleistet, dass Hardware, -Support und -Gerätemanagement für die vom Kunden gewählte Collaboration-Plattform optimiert sind.