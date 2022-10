Huddly, Anbieter von Collaboration-Technologien, hat mit der Huddly Multi-Camera-Experience nach eigenen Angaben das „weltweit erste KI-gesteuerte Multi-Kamera-System“ vorgestellt. Es wurde in Zusammenarbeit mit Fernsehregisseuren entwickelt und nimmt Videobesprechungen aus mehreren Blickwinkeln auf. Daraufhin schneidet sie das Material mittels künstlicher Intelligenz in Echtzeit; auf diese Weise soll eine Experience wie in Film und Fernsehen entstehen.

„Das Huddly-Multikamera-Erlebnis ist das erste Mal, dass jemand Techniken aus der Unterhaltungsindustrie verwendet, um Videokonferenzen dynamisch und fesselnd zu gestalten“, sagt Alexander Woxen, CEO von Huddly. Er sieht mit diesem Produkt das „Ende der Virtual-Meeting-Müdigkeit.“

Drei vernetzte Kameras

Das System konzentriert sich nicht nur auf die sprechenden Personen, sondern erfasst auch die anderen Personen im Raum, indem es die nonverbalen Reaktionen und Antworten aufzeichnet. So soll sichergestellt werden, dass alle Teilnehmer an der Konversation teilnehmen – auch die, die sich nicht so deutlich äußern.

Die Multi-Camera-Experience verfügt über drei vernetzte Kameras mit eingebetteter KI. Sie kann auf den gängigen Kommunikationsplattformen verwendet werden, einschließlich Google Meet, Microsoft Teams und Zoom. Mit der vernetzten Kameraplattform und der aufrüstbaren Software wird Huddly auch in Zukunft ein Innovationstreiber im Bereich KI und virtuelle Meetings sein.

Die Huddly Multi-Camera Experience wird auch auf der Google Cloud Next 2022 am 11. Oktober vorgestellt.

Um die Technologie anschaulich zu präsentieren, wurde ein Kurzfilm vom KI-Regisseur erstellt, den Huddly im nächsten Jahr zeigen will. Den Trailer gibt es bereits.