Tech Data wird zu TD Synnex: Nach der Fusion zwischen Tech Data und der Synnex Corporation im Jahr 2021 werden nun alle Niederlassungen in Europa, Lateinamerika und der Karibik offiziell umbenannt. Tech Data in Deutschland wird damit zu TD Synnex Germany.

Ebenso wird Tech Data Österreich zu TD Synnex Austria und Tech Data (Schweiz) zu TD Synnex Switzerland.

„Die Markteinführung der Marke TD Synnex in Europa und LAC ist ein Grund zur besonderen Freude“, sagt Rich Hume, CEO von TD Synnex. „In dieser neuen Phase werden wir unser Engagement verdoppeln, um unseren Branchenpartnern durch unser End-to-End-Technologieportfolio und unsere umfassenden Serviceangebote einen höheren Value zu bieten. Dabei stützen wir uns auf die Passion, das Engagement und das Expertenwissen unserer mehr als 22.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt.“

In einer Rundmail hatte das Unternehmen informiert, dass alle Ansprechpartner bestehen bleiben.

Die Tochtergesellschaften der Unternehmensholding TD Synnex sind in mehr als 100 Ländern in Nord- und Südamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum mit einem umfassenden Portfolio an hochwertigen Produkten und Dienstleistungen tätig.

Die spezialisierte ProAV-Abteilung Maverick fungiert nun unter dem Brand TD Synnex Maverick.