Die kanadische Kult-Restaurantkette betreibt via einem Franchisenehmer bereits mehr als zwanzig Tim Hortons Restaurants in Großbritannien. Neue Standorte erhalten die seit der Pandemie auch in Europa sehr beliebten Drive-Thru-Bestellmöglichkeiten. Natürlich dürfen dort auch – analog zu McDonald’s & Co. – sonnenlichttaugliche Displays nicht fehlen.

Die neueste Installation befindet sich in Leicester, wo Digital Signage-Integrator Pioneer AV zusammen mit Hisense digitale Menüboards mit Stelen im Drive Thru installierten. Hisense bietet nun auch in Europa ein breites Angebot an High Brightness-Displays von 49“-75“-Bildschirmgröße und 4.500 Nits Helligkeit.