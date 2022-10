Sanctuary Billboards, Eigentümer von Out-of-Home-Medien in Kuala Lumpur, wählte das schwedische Start-up Doohclick als Ad-Management-Partner. Damit will Sanctuary sein digitales Rollout vorantreiben. Die Vereinbarung markiert währenddessen den Eintritt des Plattform-Anbieters in den malaysischen OoH-Markt. Die Partnerschaft wurde von Giant Pumpkin, dem Partner von Doohclick in Südostasien, geschlossen.

Sanctuary will DooH-Netz ausbauen

Sanctuary will die Doohclick-Plattform nutzen, um den Verkauf, den Umsatz, die dynamische Planung und das Reporting für sein Portfolio zu verbessern. Der Außenwerber brachte seine ersten digitalen Billboards in der ersten Jahreshälfte 2022 auf den Markt. CEO Paul Sapwell sagt: „Um sicherzustellen, dass unser digitaler Rollout erstklassig ist, nutzen wir die neueste Technologie, um ein einheitliches Netzwerk aufzubauen, das von den Werbekunden gut angenommen wird.“ Doohclick habe die Servicequalität von Sanctuary verbessert, fährt er fort. Mit dem Planungssystem könne sein Unternehmen ein breiteres Spektrum an Kundenbedürfnissen erfüllen.

In Malaysia sowie weltweit wächst der Anteil an digitalen Medien im OoH-Markt. Indikatoren dafür seien unter anderem die Digitalisierung von Werbeflächen und datengesteuerte Medienplanung, sagt Ron Graham, Mitglied des Managementteams von Sanctuary und Regionaldirektor von Plan B Media. „Durch die Zusammenarbeit mit Doohclick können wir Daten für jedes einzelne Objekt, Standortparameter und die Auslieferung an das Publikum nachweisen, während uns die Plattform bei der dynamischen Verwaltung von Inhalten, der Spielberichterstattung und einem effizienten Informationsfluss unterstützt.“