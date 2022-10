Die Magische Garage war der große Star der Markenkampagne „Showcasing Innovations 2“ von Mercedes, die im September 2022 launchte: Im Videospot nimmt ein Model auf einem frei stehenden Autositz in der „Magical Garage“ Platz und erlebt die technischen Spielereien der Mercedes-Fahrzeuge wie in einem multidimensionalem Kino. Diese magische Garage bildete Mercedes Benz in physischer Form nach: In den Gärten des Musée Rodin in Paris entstand aus der Kampagnen-Idee eine immersive Kunstinstallation.

Die „Magical Garage“ steht auf einer Plattform in einem der Brunnen und ist über einen Steg begehbar. Die abstrakte Form ergibt sich aus einzelnen Würfeln mit verspiegelten Außenflächen. Die Innenseite der Würfel besteht aus einzelnen Screens. In der Mitte des begehbaren Raums steht ein Autositz; ähnlich dem Kampagnenvideo inszeniert der Videocontent die verschiedenen Mercedes-Technologien: die Energizing-Comfort-Funktion, das Dolby-Atmos-Soundsystem, automatisiertes Fahren mit dem Drive Pilot und digitale Extras.

Die 360-Grad-Installation ist für Museumsbesucher ab dem 18. Oktober zugänglich. Anlass dieses Markenauftritts in den Gärten des Musée Rodin ist die Weltpremiere des Mercedes-Benz EQE SUV. Am 22. und 23. Oktober gibt Mercedes in den Museumsgärten zudem einen Einblick in die unternehmenseigene Kunstsammlung. Die zweitägige Kunstpräsentation findet unter dem Titel „Paintings, Concepts and a Bicycle – Insights into the Mercedes-Benz Art Collection“ statt.

Digital gestützte Präsentation des EQE SUV

Die Vorstellung des neuen EV-Modells EQE SUV fand ebenfalls in der Gartenanlage des Museums statt. Auch hier spielte Mercedes mit speziellen Screen-Formaten und Videocontent. In diesem Rahmen stellte die Marke zudem zwei Tage lang die gesamte EQ-Linie aus. Auch Konzeptfahrzeuge befinden sich unter den ausgestellten Modellen, wie der Concept EQG, der Concept Mercedes-Maybach EQS und das Forschungsfahrzeug Vision EQXX.

Das Video zur Markenkampagne „Showcasing Innovations 2“: