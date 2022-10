Neuer Österreich-Distributor Kern & Stelly Austria geht an den Start

Der Hamburger AV- und UC-Distributor Kern & Stelly kommt mit einem eigenen Schwesterunternehmen nach Österreich: Kern & Stelly Medientechnik Austria hat am 4. Oktober seine Geschäftstätigkeit aufgenommen.

Das neue Unternehmen hat seinen Sitz in Wien und verfügt über eine eigene Betriebsstruktur sowie Ansprechpartner direkt in Österreich. Zusätzlich werden diese vom 150-köpfigen Team in Deutschland unterstützt.

Als offizieller Distributor von Marken wie Sony, LG, Epson, Sharp/NEC, Promethean, Smart, Shure, Poly, Zoom und Microsoft will Kern & Stelly Austria dem österreichischen Fachhandel Mehrwerte bieten.

Seit Oktober 2013 gehört Kern & Stelly mehrheitlich zur britischen Midwich-Gruppe mit Tochtergesellschaften unter anderem in Frankreich, Norwegen, Spanien, Italien, England, Irland, den Niederlanden, den USA, Australien und Neuseeland.