Der amerikanische UC-Anbieter Collabtech holt Nick Dwyer als General Manager für Nordamerika. Das Unternehmen legt aktuell den Fokus darauf, gezielt regionale Dienstleistungen zu entwickeln. Die Stärkung der regionalen Führungsteams soll den Rollout globaler Collaboration-Initiativen unterstützen. Collabtech rollt als „White Label Serviceprovider“ Video-Collaboration-Lösungen im Auftrag anderer AV-Integratoren und -Hersteller aus.

Nick Dwyer war vorher unter anderem als Senior Vice President bei Direct Fairways und als Director of Client Services & Business Development bei Alpha Connect tätig. Laut Collabtech bringt er Erfahrungen in den Bereichen Software, Fintech und digitales Marketing mit. In seiner neuen Rolle soll er für Collabtouch die Geschäfte in Nord- und Südamerika ausbauen und das Portfolio an digitalen Workflow-Lösungen weiterentwickeln.

„Der Technologiesektor ist ein Sektor, der sich ständig weiterentwickelt und vorwärts bewegt, und ich freue mich, diese Reise mit Collabtech anzutreten. Der spezifische Bereich, in dem wir tätig sind, spielte in den letzten zwei Jahren eine entscheidende Rolle, als sich die Welt durch die Pandemie der einheitlichen Kommunikation zuwandte“, kommentiert Nick Dwyer.