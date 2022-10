Epson baut sein Vertriebsteam der Sparte Videoprojektoren/ProAV weiter aus: Dominik Steigerwald startete am 1. Oktober 2022 als Key-Account-Manager VP Videoprojektoren. Er berichtet in seiner neuen Position an Axel Inhoffen, Manager Sales Videoprojektoren DACH bei Epson Deutschland.

Dominik Steigerwald betreut Kunden der Bereiche Hochschulen, Universitäten sowie gewerbliche Anbieter von Signagelösungen in Bayern und Baden-Württemberg. Dabei soll er in Kooperation mit den Epson-Fachhandelspartnern der Region die Marktposition des Herstellers ausbauen.

Zuvor war der 38-Jährige knapp sieben Jahre bei MR-Datentechnik im Bereich ProAV in der Team- und Projektleitung verantwortlich für die Umsetzung großer Projekte.

Erfahrung und Engagement

Axel Inhoffen kommentiert: „Mit Dominik Steigerwald haben wir genau die richtige Kraft für diese anspruchsvolle Position gefunden. Seine gute Erfahrung und sein hohes Engagement werden uns helfen, die Epson ProAV-Lösungen erfolgreich im Markt zu positionieren, um unsere Marktposition weiter zu stärken.“

„Epson ist ein sehr innovatives Unternehmen und im Markt sowohl für seine erstklassigen Produkte als auch nachhaltige Geschäftspolitik bekannt“, ergänzt Domink Steigerwald. „Dies und mein Verständnis für die Anforderungen an hochwertige ProAV-Anlagen erlaubt es mir, Kunden schon sehr früh bei der Projektierung neuer Installationen hilfreich zur Seite zu stehen. Dadurch wird sehr schnell eine stabile Vertrauensbasis geschaffen, auf der man erfolgreich aufbauen kann. Ich freue mich sehr auf eine erfolgreiche Arbeit bei Epson.“